Новые детали шокирующего убийства и куница за 4 миллиона: Главное за день в Башкирии

Posted 8 сентября 2022, 17:03
Published 8 сентября 2022, 17:03
Modified 21 октября 2022, 16:20
Updated 21 октября 2022, 16:20
Сегодня стало известно, сколько стоила куница, выпущенная в небо в День города в Уфе. Напомним, впервые масштабную копию символа города уфимцы увидели во время праздничных мероприятий в парке Кашкадан в этом году. Так, согласно данным на портале госзакупок, шоу с «аэродинамическая куницей» обошлось в 3 871 900 рублей. Примечательно, что в качестве заказчика на портале выступает государственное учреждение киностудия «Башкортостан».
Стал известен размер штрафов за пропаганду идеологии «Чайлд фри». Ранее депутаты Курултая Башкирии внесли в Госдуму законопроект, направленный против пропаганды соответствующей субкультуры. Так, минимальный размер штрафа для физлиц составит от двух до трёх тысяч рублей. В свою очередь, максимальный размер штрафа — до 50 тысяч рублей может налагаться на юрлиц, также потенциальных нарушителей ожидает конфискация предмета административного правонарушения и запрет на ведение деятельности сроком до 90 суток.
Республиканская прокуратура нашла виновного в потопе в уфимском колледжу УКСиВТ. Напомним, ранее в сети появились кадры, на которых с потолков струится вода, а коридоры образовательного учреждения заполнены ей по щиколотку. Причиной потопа стали ремонтные работы на крыше здания. Сотрудники занимавшейся ремонтом ООО «Реалстроймонтаж» разобрали крышу и ушли, не предусмотрев, сколько времени займут работы и главное — какая будет погода. В отношении гендиректора компании заведено дело за нарушение обязательных требований в области строительства и внесла в его адрес представление.
Очередные проблемы в сфере образования. Так, мать школьника из Стерлитамака рассказала о просьбе учителя принести детей флешки, чтобы скачать учебники. Женщину возмутило, что в школе нет соответсвующих учебных пособий. Отметим, что ранее ученики одной из уфимских школ пожаловались на плохое состояние выданных учебников. По их словам, некоторые пособия готовы вот-вот развалиться в руках.
Стали известны подробности шокирующего убийства трех девушек из Башкирии в Гае. Годом ранее трех уроженок республики, снимавших вместе квартиру в городе в Оренбургской области, убил местный житель — 30-летний Александр Л. Сообщается, что убийца подавил волю девушек к сопротивлению и изнасиловал их, после чего нанес каждой множественные удары ножом в области шеи и грудной клетки. Завершил преступление обвиняемый тем, что поджог квартиру, в то же самое время одна из девушек несмотря на полученные травмы пыталась бежать от убийцы, однако он нагнал ее во дворе дома и нанес дополнительные удары ножом.