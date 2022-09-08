Новые детали шокирующего убийства и куница за 4 миллиона: Главное за день в Башкирии

Стали известны подробности шокирующего убийства трех девушек из Башкирии в Гае. Годом ранее трех уроженок республики, снимавших вместе квартиру в городе в Оренбургской области, убил местный житель — 30-летний Александр Л. Сообщается, что убийца подавил волю девушек к сопротивлению и изнасиловал их, после чего нанес каждой множественные удары ножом в области шеи и грудной клетки. Завершил преступление обвиняемый тем, что поджог квартиру, в то же самое время одна из девушек несмотря на полученные травмы пыталась бежать от убийцы, однако он нагнал ее во дворе дома и нанес дополнительные удары ножом.