Эксперт сказали, когда iPhone 14 может появиться в России

Горяинов отметил, если при дефиците аппаратов цены могут вырасти до 250 тыс. рублей. Если же смартфоны будут доступны, то через три–пять дней цены снизятся до 120–150 тыс., а спустя полторы — до 100–110 тыс. рублей.