Эксперт сказали, когда iPhone 14 может появиться в России

Posted 8 сентября 2022, 09:51
Published 8 сентября 2022, 09:51
Modified 21 октября 2022, 16:20
Updated 21 октября 2022, 16:20
По его мнению, при нынешнем курсе валют первые iPhone 14 появятся в России через «серый» импорт в ночь после начала мировых продаж по цене минимум 180–200 тыс. рублей, передает iz.ru.
Горяинов отметил, если при дефиците аппаратов цены могут вырасти до 250 тыс. рублей. Если же смартфоны будут доступны, то через три–пять дней цены снизятся до 120–150 тыс., а спустя полторы — до 100–110 тыс. рублей.