mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 сентября 2022, 09:51

Published 8 сентября 2022, 09:51

Modified 21 октября 2022, 16:20

Updated 21 октября 2022, 16:20

Эксперт сказали, когда iPhone 14 может появиться в России

8 сентября 2022, 09:51
Главред сайта iPhones.ru Никита Горяинов предположил, что в России iPhone 14 появится в ночь после мирового старта продаж.

По его мнению, при нынешнем курсе валют первые iPhone 14 появятся в России через «серый» импорт в ночь после начала мировых продаж по цене минимум 180–200 тыс. рублей, передает iz.ru.

Горяинов отметил, если при дефиците аппаратов цены могут вырасти до 250 тыс. рублей. Если же смартфоны будут доступны, то через три–пять дней цены снизятся до 120–150 тыс., а спустя полторы — до 100–110 тыс. рублей.

#Юлия Кононенко#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика