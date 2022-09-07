В Госдуме предложили решение проблем с логистикой в туристической сфере

По словам парламентария, вероятным выходом может стать автотуризм. Стоит продумать систему каршеринга и развить ее на межрегиональном уровне. По идее, путешественник должен иметь возможность прилететь в аэропорт, взять машину в аренду, без сложностей добраться до пункта назначения, а затем оставить арендованный автомобиль на специальной стоянке. Такой подход позволит улучшить транспортную доступность в наиболее труднодоступных регионах России.