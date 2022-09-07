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В Госдуме предложили решение проблем с логистикой в туристической сфере

7 сентября 16:17
Фото: 1mi
Нынешний туристический сезон подтвердил, что в Российской Федерации не устранена проблема транспортной доступности в различных туристических направлениях. На эту тему высказала мнение зампредседателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко.

По информации news.ru, депутат предложила в качестве выхода из сложной ситуации каршеринг. Костенко заметила, что в ряде санаториев произошел «недоезд» туристов. Статистика зафиксировала показать 65%, а все потому, что отдыхающие не смогли заказать билеты.

По словам парламентария, вероятным выходом может стать автотуризм. Стоит продумать систему каршеринга и развить ее на межрегиональном уровне. По идее, путешественник должен иметь возможность прилететь в аэропорт, взять машину в аренду, без сложностей добраться до пункта назначения, а затем оставить арендованный автомобиль на специальной стоянке. Такой подход позволит улучшить транспортную доступность в наиболее труднодоступных регионах России.

Депутат также затрону проблему транспортной доступности туристических достопримечательностей и ряда туристических направлений. РЖД тяжело перестроить работу под современные требования, когда по сути 50% аэропортов недоступны и требуется срочное увеличение объемов пассажироперевозок.

Ранее, выступая на ВЭФ, президент России Владимир Путин подчеркнул, что любой житель страны должен получить возможности путешествовать вне зависимости от ее доходов. Глава РФ заявил о важности обустройства новых курортных зон. Он считает, что сегодня эта задача является острой.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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