Рекламу ресторана в Уфе, где работают мужчины в юбках, запретили из-за голой попы ежа

В последний день уже минувшего лета прошло заочное заседание Экспертного Совета по рекламе при управлении Федеральной Антимонопольной службы по Башкирии, в ходе которого эксперты в том числе взялись и за попу. За попу ежа, который является символом ресторана шотландской кухни «Mc Highlander»в самом центре Уфы. На суд экспертного совета рекламу заведения вынесли неравнодушные поборники нравственности, обеспокоенные в том числе и тем, что фривольного ежа в центре города могут увидеть дети.
На рекламном плакате у нарисованного ежа оголена филейная часть, которая очень похожа на человеческую. Содержание данной рекламы, доводы заявителей и пояснения рекламодателей экспертный совет рассмотрел и большая часть экспертов пришла к выводу, что реклама ресторана противоречит Закону о рекламе, а именно запрету на использование непристойных образов. То что голая попа принадлежит ежу, причем нарисованному, доводом для экспертного совета не стало — «в рекламе изображена оголенная нижняя часть тела не животного, а человека».
В свою очередь в ресторане шотландской кухни Mkset сообщили, что выполнили требования службы и закрыли ежиную попу табличкой «цензура».