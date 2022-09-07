Ковры, паркет, стройка: какой бизнес принадлежит арестованному брату Каринэ Хабировой

По данным «Коммерсанта», два года назад Роман Бабоян попытался взыскать с партнера 7,6 млрд рублей. Для этого он в 2019 году подделал договор о предоставлении займа в размере 150 млн рублей, якобы выданного бизнесмену в 2017 году. Затем заявил в суд иск о взыскании долга и неустойки. Первоначально суд эти требования частично удовлетворил, и лишь апелляционная инстанция обратила внимание на подозрительный договор. Назначенная экспертиза показала, что первую сторону документа с деталями сделки допечатали на чистой обратной странице листа от другого договора с печатями и подписями.