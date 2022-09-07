Глава РЭО Денис Буцаев: Российский экологический форум состоится 10-11 октября

Как подчеркнул Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора, РЭФ представляет собой обсуждение развития сферы обращения с ТКО в России на новом уровне. “На этой площадке мы можем открыто проговорить проблемы и найти их решения, выявить пробелы в текущем состоянии отрасли и обсудить, как и чем их заполнять; презентовать какие-то новые технологические решения, поговорить о развитии инвестиционной составляющей”, – сказал он. Буцаев также добавил: благодаря такому конструктивному диалогу удается найти точки соприкосновения между всеми участниками отрасли и, конечно же, укрепить их.