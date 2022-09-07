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«Аэрофлот» внесет в бортовое меню продукцию производителей из Приморского края

7 сентября 11:10
Фото: aeroflot.ru
Руководители авиакомпании «Аэрофлот» и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) планируют реализовать совместный проект, призванный сделать субъекты Дальнего Востока более привлекательными с точки зрения туризма и инвестиций.

«Аэрофлот» и КРДВ заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого российский авиаперевозчик пополнил свое бортовое меню тремя дальневосточными позициями, пишет vostokmedia.com. Для пассажиров лайнеров стали доступными курица, дикая белая рыба, а также березовый сок, произведенный резидентами свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития (ТОР).

В настоящее время продукцию трех дальневосточных производителей предлагают пассажирам, следующим рейсами из столицы РФ и Санкт-Петербурга во Владивосток, а также в обратных направлениях.

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев назвал новый проект чрезвычайно важным с точки зрения восприятия дальневосточных субъектов и продвижения на рынок продукции резидентов ТОР и свободного порта.

Гендиректор КРДВ Николай Запрягаев напомнил о том, что в 2019 году зарегистрировали товарный знак «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток». Свои услуги и продукцию с его помощью активно продвигает сейчас каждый третий дальневосточный резидент, сообщил глава корпорации.

В свою очередь, руководитель «Аэрофлота» Сергей Александровский выразил мнение о том, что этим знаком заинтересуются клиенты авиакомпании из других субъектов РФ.

Курицу намерена поставлять восстановленная в Артемовске фабрика «Агроптица», производство на которой уже полностью наладили. Благодаря вложенным в предприятие инвестициям оно располагает сегодня современным птицеперерабатывающим и технологическим оборудованием. Производственные показатели, как следствие, растут.

Поставки дикой белой рыбы обеспечит завод «Русский минтай». Самое крупное рыбоперерабатывающее предприятие Приморского края было запущено два года назад в рамках первого этапа национальной программы, предусматривающей инвестиционные квоты.

Предлагаемый пассажирам авиалайнеров «Аэрофлота» березовый сок производит резидент свободного порта «Дальпищепром». Предприятие, располагающееся в Спасске-Дальнем, прошло модернизацию благодаря поддержке со стороны государства. «Дальпищепром» занимается производством джемов, варенья, супов, закусок, овощных консервов, напитков и нектаров.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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