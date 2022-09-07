«Аэрофлот» внесет в бортовое меню продукцию производителей из Приморского края

Гендиректор КРДВ Николай Запрягаев напомнил о том, что в 2019 году зарегистрировали товарный знак «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток». Свои услуги и продукцию с его помощью активно продвигает сейчас каждый третий дальневосточный резидент, сообщил глава корпорации.