Тревожный сигнал сработал у самолета, прибывшего в Уфу из аэропорта Домодедово

Также ранее на одном из крыльев самолета рейса «Москва-Уфа» при странных обстоятельствах обнаружили тело мертвой птицы. Примечательно, что в специалисты отдела орнитологического наблюдения позднее отчитались о том, что никаких пернатых вблизи самолета замечено не было.