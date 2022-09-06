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Тревожный сигнал сработал у самолета, прибывшего в Уфу из аэропорта Домодедово

6 сентября 09:20
Фото: Антон Засимов / 1MI
О срабатывании сигнализации на борту авиасудна сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент»

В ночь 6 сентября на самолёте, прибывшем в Уфу из международного аэропорта Домодедово, сработала сигнализация невыпуска реверса. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Сообщается, что в настоящий момент самолет может выполнять рейсы. Первичные материалы по факту об инциденте были собраны инспекцией по безопасности полётов. Техническим составом дефект отложен до ремонта.

Напомним, неделей ранее в уфимском аэропорту у самолёта, прибывшего из Санкт-Петербурга была обнаружена серьёзная неисправность. Специалисты в ходе послеполётного досмотра выявили, что у авиасудна разрушена антенна второй УКВ радиостанции.

Также ранее на одном из крыльев самолета рейса «Москва-Уфа» при странных обстоятельствах обнаружили тело мертвой птицы. Примечательно, что в специалисты отдела орнитологического наблюдения позднее отчитались о том, что никаких пернатых вблизи самолета замечено не было.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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