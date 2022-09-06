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ТАСС: руководителя турфирмы задержали по делу о гибели туристов

6 сентября 10:42
Фото: piqsels.com
Директора турфирмы «Экстрим тайм», являющейся организатором камчатского тура, в котором погибли восемь туристов, задержали в Новосибирске. По данным ТАСС, дома у директора турагентства проведен обыск, сам он задержан.

Известно, что во время восхождения на вулкан Ключевская сопка погибло не менее восьми человек.

Также сообщается, что вторая спасательная группа поднимается на вулкан. Предыдущая группа спасателей уже находится на высоте 2000 м, пишет Russian.rt.com.

Александр Гофштейн, заслуженный спасатель РФ, спасатель международного класса, также подтвердил информацию, что вторая спасательная группа находится в процессе восхождения на вулкан Ключевская сопка.

Кроме того, сообщалось, что поисково-спасательный отряд доставлен на вулкан Ключевской вертолетом Ми-8 МЧС РФ; группа находится на высоте 1663 м.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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