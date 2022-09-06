Стало известно, какие товары в Башкирии с начала года подорожали сильнее всего

Отметим, что ранее аналитики Башкортостанстата фиксировали снижение цен на некоторые товары. Так, в числе подешевевших оказались бытовая техника и ювелирные украшения из золота. Также, по данным статистики, подешевели некоторые овощи и фрукты — снижение цен фиксируется на свеклу и томаты, виноград, груши подешевели в среднем на 22,7-24,6%, а яблоки, апельсины, бананы — на 8,3-11,6%.