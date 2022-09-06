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Очевидцы обнаружили две гранаты на набережной в Уфе

6 сентября 11:20
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ
Об опасной находке ранее сообщали очевидцы. На место были направлены сотрудники группы разминирования Росгвардии

Ранее в соцсетях появилось тревожное сообщение местной жительницы о том, что на пароме в уфимском микрорайоне Сипайлово были обнаружены две ручные гранаты. Ситуацию прокомментировали в Управлении Росгвардии по РБ.

Как сообщили в ведомстве, по указанному адресу была направлена группа разминирования ОМОН Управления Росгвардии по РБ. Выяснилось, что опасные предметы, привлекшие внимание женщины утром ранее, представляют собой две учебные ручные осколочные гранаты.

Сообщается, что угрозы взрывоопасности найденное оружие не представляет. По завершении осмотра они были переданы следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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