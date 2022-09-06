Массовые жалобы уфимцев на отключение ГВС в Сипайлово остались без внимания Хабирова

— Опять в Сипайлово отключили воду на 4 дня, все лето отключали и сейчас когда холод настал. Почему нельзя было сделать все работы пока была жара на улице? Дома холодно, еще и воды нет горячей — негодует Дарья Терехина в комментариях под постом Радия Хабирова.