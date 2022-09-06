ЕК подписала соглашение с Украиной, Киеву выделяют ещё €500 млн

Он рассказал, что ЕК и Украина заключили договор, финансовая помощь Киеву будет оказана в размере €500 млн. Документ подписан в рамках договоренностей, которые глава ЕК фон дер Ляйен озвучила во время кампании «Поддержи Украину» в апреле, а также в Варшаве на международной донорской майской конференции, сообщает Russian.rt.com.