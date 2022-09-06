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ЕК подписала соглашение с Украиной, Киеву выделяют ещё €500 млн

6 сентября 10:47
Фото: piqsels.com
По заявлению Эрика Мамера, представителя Еврокомиссии, ЕК заключила соглашение с Украиной, документ уже подписан. Киеву выделят еще €500 млн помощи.

Об этом официальный представитель сообщил на брюссельской пресс-конференции.

Он рассказал, что ЕК и Украина заключили договор, финансовая помощь Киеву будет оказана в размере €500 млн. Документ подписан в рамках договоренностей, которые глава ЕК фон дер Ляйен озвучила во время кампании «Поддержи Украину» в апреле, а также в Варшаве на международной донорской майской конференции, сообщает Russian.rt.com.

Известно, что украинский премьер Денис Шмыгаль утверждал, что Киев ждет новой финансовой помощи от ЕС, кроме уже полученного транша ЕК на сумму €1 млрд.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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