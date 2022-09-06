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Posted 6 сентября 2022, 05:10

Published 6 сентября 2022, 05:10

Modified 21 октября 2022, 16:20

Updated 21 октября 2022, 16:20

Два поста наблюдения за воздухом в Уфе выявили превышение концентрации хлороводорода

Два поста наблюдения за воздухом в Уфе выявили превышение концентрации хлороводорода

6 сентября 2022, 05:10
Фото: 1MI.
ПДК загрязняющего вещества превышено незначительно, однако по всему городу, и в Черниковке и в центре, сообщается на сайте Башгидрометцентра.

В Уфе в очередной раз зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. На этот раз пусть несущественно, но превышено оказалось содержание хлорида водорода. ПДК была превышена в 1,1 раза, причем не только в Северной части города (пост наблюдений на улице Свободы, 44), где, к сожалению, такие новости уже привычны, но и в самом центре Уфы, на посту наблюдения по адресу улица Гафури, 101.

Превышение нормы содержания опасного газа зафиксировали в минувшее воскресенье. Из хороших новостей – превышений по другим загрязняющим веществам выявлено не было.

#Ирина Деревянчук#Город#Новости
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