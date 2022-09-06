Два поста наблюдения за воздухом в Уфе выявили превышение концентрации хлороводорода

В Уфе в очередной раз зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. На этот раз пусть несущественно, но превышено оказалось содержание хлорида водорода. ПДК была превышена в 1,1 раза, причем не только в Северной части города (пост наблюдений на улице Свободы, 44), где, к сожалению, такие новости уже привычны, но и в самом центре Уфы, на посту наблюдения по адресу улица Гафури, 101.