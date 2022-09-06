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Арбитражный суд Башкирии признал одну из компаний экс-депутата Бадикова банкротом

6 сентября 10:28
Фото: 1MI
Это означает, что дольщики компании «Госстрой-Стандарт» могут рассчитывать на то, что ЖК «Дом на Ленина» достроит ГК «Садовое кольцо», сообщает РБК-Уфа 6 сентября.

В Башкирии обанкротили еще одну компанию экс-депутата горсовета Уфы от партии ЛДПР Кирилла Бадикова. Арбитражный суд республики на этот раз вслед за компанией «Городские проекты» и «Зеленая роща» банкротом признал компанию «Госстрой-Стандарт», часть группы компаний «Госстрой».

Напомним, признание «Госстрой-Стандарт» банкротом даст возможность ГК «Садовое кольцо» достраивать проблемные объекты, работы на которых весной нынешнего года были прекращены. Тогда минстрой республики пояснял, что работы могут продолжиться лишь после того, как старый застройщик станет банкротом.

Напомним, сам Кирилл Бадиков тем временем находится под стражей. Его подозревают в мошенничестве при строительстве еще одного долгостоя в Уфе — жилого комплекса «Московский».

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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