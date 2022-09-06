Арбитражный суд Башкирии признал одну из компаний экс-депутата Бадикова банкротом

Напомним, признание «Госстрой-Стандарт» банкротом даст возможность ГК «Садовое кольцо» достраивать проблемные объекты, работы на которых весной нынешнего года были прекращены. Тогда минстрой республики пояснял, что работы могут продолжиться лишь после того, как старый застройщик станет банкротом.