В рамках ВЭФ власти Приморья подписали соглашение о развитии цифровых проектов

На встрече Шарков отметил, что Приморье лидирует среди других регионов ДФО по инвестициям и количеству проектов организации. В течение последних двух лет объем инвестирования составил свыше миллиарда рублей. Это обеспечило значительное улучшение качества связи в наиболее крупных городах Дальневосточного региона.