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Уникальная религиозная реликвия хранится в Донецке

5 сентября 18:08
Уникальная вековая реликвия – икона "Троицы Ветхозаветной" - экспонируется в Донецком республиканском музее. Согласно преданию, в качестве холста для иконы был использован спил Мамврийского дуба - того самого, под которым произошла встреча Авраама с Господом.

"Троица Ветхозаветная" написана в начале ХХ века в Иерусалиме. Сегодня её можно увидеть в залах Донецкого художественного музея и в новой серии нашего проекта "В рамках Донбасса".

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Видео
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