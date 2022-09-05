Супруга ивановского губернатора Воскресенского разбогатела, находясь в декрете

Однако товарный знак «Короче» был передан Светланой Дрыгой в пользу ООО «Студия Ред Карпет» только 9 июня 2021 года. Ни владелец студии Антон Калинкин, ни кто-то из его продюсеров не объяснил, зачем им нужен этот специфический проект, как его будут развивать, а главное – зачем платить за него ни много ни мало 44 миллиона рублей.