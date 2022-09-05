Супруга ивановского губернатора Воскресенского разбогатела, находясь в декрете

Как пишет newsnn.ru, согласно декларациям руководителей Ивановской области и их супругов, которые были опубликованы в мае, губернатор Станислав Воскресенский заработал 1,66 миллиона рублей. А жена главы региона разбогатела на 44 миллиона рублей после продажи товарного знака калининградского фестиваля короткометражных фильмов «Короче», сообщает newsivanovo.ru.
Фестиваль был организован в Калининграде в 2013 году, когда 37-летний Станислав Воскресенский перебрался из Москвы с должности замглавы Минэкономразвития РФ в самый западный регион России на должность заместителя полпреда президента РФ по СЗФО – куратора Калининградской области.
Сначала широкой общественности не было известно, выступал ли Воскресенский организатором и вдохновителем фестиваля. Президентом значился знаменитый кинопродюсер Сергей Сельянов. На какие средства проводилось мероприятие, не очень понятно, однако журналисты считают, что оно было убыточным.
Через два года Воскресенский вернулся в Москву на прежнюю должность замминистра экономразвития. Отмечается, что калининградский фестиваль он продолжал опекать и регулярно его посещал. В 2017 году его назначили губернатором Ивановской области, а фестиваль короткого метра продолжил жить своей жизнью.
Во время первого калининградского фестиваля Светлана Дрыга фигурировала в СМИ в качестве продюсера. Однако было трудно понять, чем еще она занималась, помимо фестиваля. В декларациях Светланы отмечены то скромные 700 тысяч, то 1,5 миллиона рублей.
21 апреля 2021 года стало известно, что Воскресенский и Дрыга выходят из фестиваля «Короче». Тогда программный директор фестиваля Артем Рыжков сообщил РБК, что «эксклюзивные права на проведение фестиваля московской компании Red Carpet Studio передали идейные вдохновители – актриса Светлана Дрыга и ее супруг, председатель попечительского совета Станислав Воскресенский», который является губернатором Ивановской области. Условия сделки не разглашались. В качестве основной причины называли нехватку времени у супругов для организации мероприятия.
Однако товарный знак «Короче» был передан Светланой Дрыгой в пользу ООО «Студия Ред Карпет» только 9 июня 2021 года. Ни владелец студии Антон Калинкин, ни кто-то из его продюсеров не объяснил, зачем им нужен этот специфический проект, как его будут развивать, а главное – зачем платить за него ни много ни мало 44 миллиона рублей.
По мнению журналистов, эта история не имела бы общественного интереса, если бы в ней не фигурировала семья крупного государственного деятеля, дважды замминистра, замполпреда и губернатора Ивановской области.