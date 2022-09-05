Согласно итогам 2022 года Сбербанк дал прогноз о росте объема средств физлиц

Царев подчеркнул, что в данное время в Сбербанке хранится в валюте не более 10% от общих сбережений граждан РФ. Это касается физических лиц и подтверждается данными Центробанка, отражающими незначительный интерес российских граждан к сбережениям в валюте. Например, в течение июня доля валютных депозитов упала на 2,5 процентных пункта, достигнув исторического минимума, равного 11,5%. Кроме того, он сообщил, что, прежде чем привлекать вклады в "дружественных" валютах в качестве альтернативных; нужно осознавать возможности банка по их размещению. Сейчас давать комментарии еще рано, считает Царев.