На вопросы жителей Башкирии об организации школьного питания ответят на горячей линии

С сегодняшнего дня и до 16 сентября, то есть 2 рабочие недели специалисты Роспотребнадзора будут отвечать на вопросы родителей и законных представителей детей о горячем питании в школе. Данная тема традиционно является одной из «острых», поэтому учебный год стартует вместе с «горячей линией», которая должна дать исчерпывающие ответы на вопросы о питании.