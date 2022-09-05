Как "Альфа-банк" уменьшал кэшбэк и списывал у клиентов огромные комиссии в 2022 году

На официальном сайте «Альфа-банк» объясняет, почему за обслуживание активированных карт необходимо платить, так. «Закрывать счёт неактивированного пластика не нужно. Если вы ни разу не пользовались карточкой, она может лежать сколько угодно долго: деньги за обслуживание и услуги списывать не будут. А вот если вы задали пин-код и совершили первую операцию, карта становится активной. Если потерять, выбросить или сломать действующую карточку, происходит следующее. В случае с кредиткой банк ежемесячно начисляет проценты за предыдущий отчётный период. И каждый месяц необходимо вносить минимальный платёж. Из-за этого, даже если вы пополнили кредитный лимит, может возникнуть задолженность. Образуется просрочка, банк будет начислять штрафы и пени, снимать деньги за услуги и годовое обслуживание, передавать информацию о задолженности в бюро кредитных историй. Хорошо, если сразу позвонят из банка и сообщат, что следует погасить долг. Но если клиент сменил номер телефона, то он будет всё больше уходить в минус и не знать об этом. С дебетовой карточкой ситуация обычно менее критична: годовое обслуживание обычно бесплатное, проценты за пользование деньгами не начисляются. Поэтому уйти в большой минус не получиться. Исключение — если вы пользовались овердрафтом», — указывается на странице сайта банка.