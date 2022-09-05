Как "Альфа-банк" уменьшал кэшбэк и списывал у клиентов огромные комиссии в 2022 году

ОАО «Альфа-банк» работает 24 года, оно зарегистрировано в 1998 году. На сегодня в городах России работают 50 филиалов банка.
59,5 млрд рублей, активы-нетто банка на конец 2021 года составляют более 5 трлн 889 млрд рублей.
99,9% одного из крупнейших российских банков управляет «АБ холдинг», который в свою очередь, управляется офшорной компанией ABH Holdings S.A. Последняя зарегистрирована на Кипре, как и ее дочернее предприятие, Alfa Capital Holdings. Акции фирмы распределены между двумя акционерами. Контрольный пакет в размере 97,4% акций принадлежит ABH Holdings S.A. В числе крупных акционеров этого офшора — миллиардеры Михаил Фридман, Петр Авен и другие.
19 июля 2022 года Telegram-канал «Образ будущего» сообщил, якобы Фридман и Авен получили украинское гражданство. «Альфа-Групп» эту информацию опровергла, заявив, что вышеуказанные бизнесмены украинского гражданства не получали и даже не обращались за ним.
Эта же информация была опубликована в ряде Telegram-каналах. В «Альфа-Групп» тогда назвали ее клеветой и пригрозили обращением в правоохранительные органы. Одновременно озвучивались данные о том, что проживающие сейчас в Лондоне Михаил Фридман и Петр Авен оспаривают введение против них санкций в Общем суде Евросоюза (ЕС), об этом сообщал The Wall Street Journal (WSJ). Также ряд источников публиковали информацию о том, что власти Украины наложили арест на корпоративные права сети крупнейших в республике предприятий по производству минеральной воды, принадлежащих российскому бизнесмену Михаилу Фридману.
По данным офиса генпрокурора Украины, арест наложен на общую сумму свыше 53,4 млн гривен ($1,8 млн).
Какие последствия будут иметь эти процессы для банкиров в Лондоне и подконтрольного им через офшоры финучреждения в России, пока неизвестно. Но ясно одно: у «Альфа-банка» есть опыт получения компенсации за публикации в независимых СМИ. В 2005 году суд вынес решение по иску банка к изданию «КоммерсантЪ». Он счел, что порочащими признаются не только сведения о нарушении законодательства, но и сведения, порочащие производственную или общественную деятельность истца. Так что публикация с подтвержденными фактами, которые, к слову, привели к оттоку клиентов банка, послужила поводом для взыскания с уздания убытков в 320,5 млн рублей.
В августе 2022 года в даркнете появилась база данных клиентов «Альфа-банка» с именами и паспортными данными клиентов, а также балансами клиентских счетов. Ранее под атакой хакеров оказывались «Яндекс-еда», частные медицинские лаборатории, но известие о распространении банковской базы данных появилось впервые в 2022 году. Тем не менее в самом банке назвали эту базу «неактуальным файлом: никаких утечек нет, данные клиентов в безопасности». В пресс-службе финансового учреждения также подчеркнули, что служба безопасности банка регулярно делает контрольные закупки по так называемым утечкам. Это позволяет убедиться, что баз с настоящими данными клиентов нет. Эксперты федеральных СМИ в сфере банковской безопасности также подтверждали, что речь идет о давно попавшей в сеть базе данных.
По данным СМИ и сервисов для отзывов и жалоб клиентов банков, «Альфа-банк» часто называют интернет- и телефонные мошенники при попытках получить доступ к онлайн-банкингу. Наименование банка часто упоминается в сообщениях мошенников в качестве организации, в которой неизвестное лицо «пытается взять кредит» на имя клиента.
«Альфа-Банк», как и другие банки, такие, как ВТБ, «Совкомбанк», «Открытие», ПСБ с марта текущего года попал под санкции США. Это предполагает полную блокировку активов банка, тем или иным образом связанных с финансовой системой США. Американские компании и граждане с этого момента не могут иметь счета, перечислять деньги и вообще как-либо еще взаимодействовать с «Альфа-Банком», а также с компаниями, в уставном капитале которых ему принадлежит 50% и более.
В начале марта 2022 «Альфа-банк» на своей странице разместил сообщение, что попавшие под санкции ЕС миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен покинут совет директоров «Альфа-банка», а также оспорят сам факт включения в санкционный список. Вскоре это сообщение исчезло с сайта кредитной организации, однако оно сохранилось в Telegram-канале.
Из совета директоров «Альфа-банка» также вышли венчурный инвестор, управляющий партнер Almaz Capital Александр Галицкий, а также основатель IT-холдинга GS Invest Сергей Мацоцкий. Совет директоров возглавит президент Альфа-банка Олег Сысуев. Помимо этого ранее Фридман вышел из совета директоров Veon — владельца сотового оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн»).
В то же время ряд СМИ со ссылкой на собственный источник опубличили письмо Фридмана сотрудникам подконтрольной ему лондонской компании «LetterOne». В тексте документа происходящее на Украине именуется «трагедией» и сообщается о необходимости остановить кровопролитие.
Теперь клиенты «Альфа-банка» не могут пользоваться платежными приложениями на телефоне, расплачиваться ими за границей и совершать покупки на зарубежных сайтах. Для брокеров «Альфа-Инвестиции» действует запрет на торговлю иностранными бумагами и получение дивидендов и купонов от иностранных компаний.
По сообщениям нескольких обратившихся в редакцию клиентов банка, им перестали начислять проценты на остаток по карте (необходимо иметь отдельный накопительный счет). Кроме того, уменьшился размер кешбека. Если до санкций его ставка была фиксированной, 1,5%, то теперь составляет от 0,5% — не то 1% (все зависит от условий обслуживания).
Как уверяют клиенты банка, все оповещения по изменению условий — приходили им якобы постфактум.
Претензий к банку у клиентов, как оказалось, довольно много. Вероника А. рассказала, что с ее открытой в «Альфа-банке» дебетовой карты в течение нескольких месяцев списывались средства. Всего с карты исчезло более 40 тысяч рублей. Поскольку каждое из списаний было на относительно небольшую сумму, уфимка не сразу заметила исчезновение в общей сложности 44 тыс. рублей. Деньги, как она выяснила, перечислялись на счет некой подмосковной гостиницы, код подтверждения на мобильный телефон не приходил. Сотрудники банка не смогли прояснить ситуацию, посоветовав обратиться в полицию. Сама женщина уверяет, что не могла «засветить» свою карту.
Евгения С. сообщила, что после введения санкций работать с Альфа-банком по внешнеторговым сделкам стало невозможно.
«Я перевела обслуживание в другой банк. Но 15 августа с меня списали комиссию 12 000 рублей. Откуда взялась комиссия? Покопалась в тарифах, изучив каждый PDF-файл на сайте банка, но не нашла ничего близко напоминающего эту комиссию», — поделилась она своей историей.
По словам женщины, звонок в банк не помог выяснить причины списания, так как сотрудник заявил, что запрашиваемая информация представляет коммерческую тайну, и получить ее можно только по запросу. Женщина сделала для себя вывод, что это комиссия — за перевод контракта в другой банк. Но при этом она не указана в опубликованной на официальном сайте информации о тарифах.Алина Х. говорит, что была весьма разочарована банком. Женщина находилась в декретном отпуске, по истечении которого была уволена. Спустя год решила закрыть карту, так как не видела необходимости в ней. Зашла в мобильное приложение и увидела долг в размере около 9 тысяч рублей.
«Как оказалось, банк перевёл меня на максимальный тариф, поскольку я уже не являюсь зарплаты клиентом. Я была уволена больше года назад, зарплату не получаю четыре года, по карте никаких движений в течение нескольких месяцев. Оператор колл-центра нечего внятного не ответил, ссылаясь на моего бывшего работодателя, который якобы поздно подал документы в банк», — сообщила она.
То, что банк перевел ее обслуживание на максимальный тариф, даже не уведомив об этом, женщина посчитала отсутствием клиентоориентированности.
Многие отмечают проблемы с кредитными картами.
«Маме оформили карту „100 дней без процентов“, обещали, что никаких лишних платежей не будет. Через какое-то время сняли хорошую сумму, более 3 тыс. рублей. Мама обратилась в банк, оказалось страховка. Пришлось поругаться, написать заявление на отказ от страховки (которой не должна было быть) — деньги вернули. Несколько месяцев она продолжала пользоваться картой, платила всегда вовремя, даже раньше срока. Все было нормально, но в конце апреля появились якобы долги. В банке ей пояснили, что в связи с последними событиями в мире изменились условия по карте, и с 11 марта ей начали начислять проценты. Мама тут же все погасила, и закрыла карту. В итоге переплата составила более 3 тыс. рублей», — рассказала уфимка Светлана К.
Карту банк закрывать не хотел, предлагая подождать еще три месяца, но женщина смогла настоять на своем.
Mkset запросил «Альфа-банк» прокомментировать такие ситуации. В пресс-службе финучреждения подтвердили, что начали работать над запросом, пообещав прислать его на следующий день. Однако по истечении этого срока ответ от банка так и не поступил.
На официальном сайте «Альфа-банк» объясняет, почему за обслуживание активированных карт необходимо платить, так. «Закрывать счёт неактивированного пластика не нужно. Если вы ни разу не пользовались карточкой, она может лежать сколько угодно долго: деньги за обслуживание и услуги списывать не будут. А вот если вы задали пин-код и совершили первую операцию, карта становится активной. Если потерять, выбросить или сломать действующую карточку, происходит следующее. В случае с кредиткой банк ежемесячно начисляет проценты за предыдущий отчётный период. И каждый месяц необходимо вносить минимальный платёж. Из-за этого, даже если вы пополнили кредитный лимит, может возникнуть задолженность. Образуется просрочка, банк будет начислять штрафы и пени, снимать деньги за услуги и годовое обслуживание, передавать информацию о задолженности в бюро кредитных историй. Хорошо, если сразу позвонят из банка и сообщат, что следует погасить долг. Но если клиент сменил номер телефона, то он будет всё больше уходить в минус и не знать об этом. С дебетовой карточкой ситуация обычно менее критична: годовое обслуживание обычно бесплатное, проценты за пользование деньгами не начисляются. Поэтому уйти в большой минус не получиться. Исключение — если вы пользовались овердрафтом», — указывается на странице сайта банка.