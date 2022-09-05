Из-за наплыва туристов Остров Миконос может потерять самобытность

Как сообщают nation-news.ru, жители острова уверены, что блогеры и популярные персоны приезжают сюда для посещения ресторанов и бутиков. Большое число отдыхающих существенно перегружает местную инфраструктуру. Так, канализация на острове практически не справляется с потоком туристов. В этой связи возникают опасения, что Миконос рискует потерять самобытность.