Дети погибшего на Украине солдата из Башкирии заявили, что «о них забыли»

1 сентября, в день Знаний в Башкирии проходили не только праздничные мероприятия, но и торжественно-траурные мероприятия. Так в школе села Новомурапталово состоялось торжественное открытие мемориальной доски и присвоение кадетскому классу имени гвардии старшего сержанта Алтыншина Ильгиза, который погиб в ходе СВО на Украине. Алтыншин посмертно был награжден орденами Мужества и генерала М.Шаймуратова, на сайте администрации Куюргазинского района Башкирии размещена информация о том, что Орден имени генерала Минигали Шаймуратова вручили матери погибшего.
Однако Зульфия Алтыншина на странице у Радия Хабирова показала еще одну грань ситуации и посетовала на то, что ее и ее детей на церемонию не пригласили.
— А нас — семью погибшего в ходе выполнения служебного долга старшего сержанта Алтыншина Ильгиза Ирековича администрация Куюргазинского района и Мурапталовского сельсовета даже не удосужились оповестить и пригласить детей на открытие мемориальной таблички в честь их отца, — говорится в сообщении.— Просто забыли — вычеркнули детей — пишет женщина на странице у Радия Хабирова и полагает, что таким образом чиновники «очень нехорошо поступили по отношению к детям и памяти их отца».
Известно, что матери погибшего военнослужащего власти вручили только Орден имени Минигали Шаймуратова, а в это время Зульфия Алтыншина уличила местную администрацию в том, что «используя своё служебное положение пытались оказать давление и хотели забрать- переоформить орден мужества которым награждён был посмертно Алтыншин И.И. посмертно на его маму».
Женщина приводит выдержку из указа президента Владимира Путина, которая гласит, что посмертные государственные награды для хранения передаются детям погибшего. По мнению же Зульфии Алтыншиной, администрация Куюргазинского района прилагает все усилия, чтобы дети не получили эту награду.