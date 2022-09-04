ППК "РЭО" организовала субботник в рамках форума "Экосистема"

Денис Буцаев рассказал, что на форуме РЭО удалось провести большую просветительскую кампанию. Помимо активностей в шатре, компания запустила один из трех образовательных треков «Экономика замкнутого цикла и экология территорий». В рамках этого трека состоялись 17 образовательных сессий для эковолонтеров и экскурсия на ОАО «ЕМКХ» — современный объект размещения твердых отходов города Елизово и поселков Елизовского района. Каждый год на КПО предприятия отправляют до 40 тысяч тонн отходов. В ходе экскурсии ребята имели возможность лично убедиться, что эти отходы уже не занимают место на полигоне, а тщательно сортируются. Отобранные полезные фракции направляют на переработку.