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Нефтяная игла: Россия так и не смогла изменить фундамент своей экономики

4 сентября 08:59
Фото: 1MI
Принципиального поворота к развитию технологий в российской экономике так и не произошло.

Как утверждает аналитика в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2022-го, подготовленного Счетной палатой России, отечественная экономика по-прежнему зависима от нефтегазовых доходов.

Экономисты подчеркивают, что положительная динамика поступления налоговых доходов достигнута за счет роста поступлений налога на прибыль организаций в сфере добычи газа, угля и нефти.

В целом же данные доклада показывают, что в стране действует «как бы несколько экономик», причем какие-то из них развиваются, другие — стагнируют: позитивную динамику доходов региональных бюджетов определили поступления всего в 15 регионах, фактически рост обеспечили центры добычи полезных ископаемых и крупнейшие агломерации. При этом на 42 региона приходится около 5% прироста доходов субъектов РФ.

Что касается выводов, то, очевидно, Россия так и не слезла с «нефтяной иглы», а это может привести к тотальному кризису, когда ресурсы начнут заканчиваться.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

#Новости#Нефть#Андрей Королев#Экономика
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