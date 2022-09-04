Команда-аттракцион. «Салават Юлаев» заново обретает себя

В самом «Салавате Юлаеве» разделяют мнение о промежуточном характере сезона 22/23: клуб проходит мини-перестройку и сейчас не время кидаться громкими фразами о Кубке Гагарина к 2026 году, как это делают в «Амуре».
Новые вратари, новые легионеры, два новых тренера, Виктор Козлов сменил Томи Ламсу на посту главного — сейчас будет строиться другой уфимский хоккейный клуб с другим коллективом, другими звеньями, другими спецбригадами и тактическими решениями.
Козлов уже не раз говорил, что в целом продолжит заданный Ламсой вектор. Очевидно, сделать это один в один невозможно, ибо при Томи и до него вратарская линия определялась Юхой Метсолой, а атаку во многом сочиняли Филип Ларсен, Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен и Теему Хартикайнен.
Не от хорошей жизни европейцы покинули Уфу. Фундамент 22/23 призваны закладывать ведущие российские игроки и импортное пополнение: американец Александр Хмелевский и канадцы Райан Мерфи и Джошуа Хо-Сэнг.
Одно это автоматически означает принципиально другой рисунок позиционных атак и розыгрыша «лишнего»: у североамериканцев в хоккейном ДНК начисто отсутствует ген «полторы минут переводить шайбу по зоне ради одного броска».
Что касается вклада Александра Кадейкина, Николая Кулемина и других российских участников большинства, то это тоже не было им свойственно. Иными словами: очевидно, игра 5 на 4 стала динамичнее и проще.
Ушли из ворот Юха Метсола и Александр Шарыченков, пришли Андрей Кареев и Илья Ежов. Это влечет свои нюансы в коммуникации с защитниками, в выходах из ворот вперед и в трапецию, в доле отбитых, не пойманных шайб, в игре голкипера клюшкой вообще и ради разгона атаки в частности.
Виктор Козлов и Николай Цулыгин прекрасно знакомы костяку команды, при этом изменение статуса Виктора Николаевича означает и изменение некоторых требований и идей. Козлов много учится как тренер и сможет реализовать свежие теоретические наработки сам, а не просто передать опыт топового центра.
Еще предстоит понять влияние тренера нападающих Константина Кольцова, тренера вратарей Олега Филимонова и тренера по физподготовке Адриана Вальво. Словом, неизвестного очень много и оно должно было появиться: вспомните, как не хватало шайб в плей-офф, нельзя было оставлять все, как есть.
Клуб не ставит публично конкретных задач даже на уровне «попасть в топ-4 конференции и пройти как можно дальше в плей-офф». Сейчас «Салават Юлаев» заново осмысляет, что может, что адекватно хотеть, что нужно улучшать.
Масса вопросов делает сезон 22/23 интересным. Сегодня несложно поверить во что угодно: и что этому «СЮ» посильно замахнуться на финал, и что все переругаются и вылетят в первом раунде. Понятного меньше, чем непонятного, поэтому наблюдаем с чистого листа.
И видим команду-аттракцион. Привыкайте, веселого и безумного «Салавата» снова будет много.
Энная волна коронавируса и священные «интересы сборной» закончили регулярный чемпионат 21/22 приблизительно после 80-85% игр. Решение даже не спорное, а бесспорно вредное для каждого клуба КХЛ, недосчитавшегося хотя бы выручки с домашних матчей, не говоря о спортивной составляющей.
В итоге на вторую половину зимы воплотилась в жизнь мечта радикальных консерваторов — в стране действительно осталась только сборная России в качестве главной команды. Которая играет 3-4 важных матча в год, а против сильнейших энхаэлововцев не выступала шесть лет.
Что ж, уфимцы сразу начали компенсировать своей фан-базе недостаток адреналина.
В последнем сезоне Ламсы «бело-зеленые» стали более стабильной по результатам командой, которая, хоть и регулярно, но не так часто, как в прошлом, сама себе устраивала приключения и тщательно сокращала число нервных клеток своим болельщикам.
Забудьте эту сдержанность, у нас опять дискотека на 160 BPM.
Драка, камбэк с 0:2 за 68 секунд до конца, первое удаление за выброс шайбы, каскад контратак, разрывы в средней, море потерь в большинстве, по 8 штрафных минут в двух первых периодах, буллит с игры, овертайм и ощущение захватывающего хаоса. Уверен, хайлайты было составить легче, чем легко.
И СКА, и Уфе не повредили бы еще одна-две товарищеские встречи летом, чтобы минимизировать нервозность и сумбур. В начале сентября нормально осциллировать и спотыкаться, дальше весельем болельщиков потерю очков не оправдать.
«Салават» раскатывался не так, как все привыкли по прошлому сезону, когда из глубины зоны защиты вырастали практически 1-4. Сложилось впечатление, что переход на 1-3-1 со скидкой шайбы ведущим форвардом назад утвердили совсем недавно и игроки не привыкли.
Башкирская команда не казалась унылой и отстающей, нет, была отличная скорость, достаточно стабильно бросали, но не было четкости, видения партнеров и точности передач. В идеальном для игровиков положении 4 на 4 «юлаевцы» дважды не могли раскатиться из своей зоны для начала атаки.
СКА надо отдать должное, они тоже летали над площадкой, подкрепляя тезис о том, что хоккей в КХЛ стал быстрее. Но они оказались более структурны и внимательнее к многочисленным потерям игроков гостей.
Последнее обстоятельство — главная головная боль матча. Роман Ротенберг говорил, что он посмотрел более 800 матчей. Едва ли попадались с таким огромным количеством подарков сопернику. Андрей Кареев и защитники получили хорошую практику по выходам 2 в 1, 1 в 0.
И как они возникали? Яркий образец — как раз решающая шайба. Перемотайте видео на 0:17 и попытайтесь не воскликнуть «зачем» после 0:20. Хмелевски, Науменков и Дроздов явно не поняли друг друга в этой смене.
При этом в целом по матчу к Карееву вопросов ноль. Он не уходил опрометчиво в трапецию. Контролировал отскоки. Не застревал у дальней штанги перед перемещением. Первый гол 3 на 5, полевые «наелись». Второй — добивание. Третий — выход 1 в 0. Вратарю не может быть стыдно за вечер.
Пасы в никуда в большинстве (последняя попытка), потери вблизи синей (Хо-Сэнг), разрывы в средней на пересменке (второй период), перехваченные пасы (любой период) перемежались в трансляции с крупными планами Виктора Козлова. Это была красноречивая сдержанность.
Хо-Сэнг провел матч противоречиво. С одной стороны — соорудил Кадейкину выход 1 в 0, сделал секондари ассист перед 2:2. С другой — терял шайбу на ровном месте, что приводило к опасным атакам, ни разу не разрезал оборону на скорости, познакомился с плечом Михаила Пашнина и ни разу не бросил.
На пресс-конференции новичок сказал, что я фокусируюсь на негативе, а он на позитиве и ему неинтересно отвечать на вопрос о своих ошибках. Решать за собеседника, на чем он делает акцент и отказываться от цельной картины — тоже ошибка.
В номере 88 мы видим потенциальную звезду. Хасан талантлив, у него есть некоторое энхаэловское прошлое, он даже напоминает немного Линуса Умарка любовью к передачам и активной игрой на правом фланге в большинстве (но в отличие от шведа Джошуа может играть и слева).
Поэтому возникают высокие ожидания, мы примеряем на новичка все, что слышали. Не так давно разговаривал с одним уважаемым канадским источником, который характеризовал Хо-Сэнга как «лучшего в АХЛ с шайбой в средней зоне», но «ненадежного в защите». Пока звучит справедливо.
Вернемся к командным делам. Что мы увидим в статистике? В чем кроме игры на «подарках» СКА превзошел гостей?
В первую очередь — во вбрасываниях. 20-36 в целом — почти двукратное отставание. Если брать лишь зону защиты, процент сжимается почти до 17%. В меньшинстве вообще 1-7.
СКА по полной пользуется новым правилом КХЛ: заработавшая вбрасывание команда может выбрать, состоится оно в левой или правой точке. Питерцы несколько раз бросали верхом, Кареев сэйвил, игра останавливалась и возобновлялась в левом круге, где «бело-зеленым» пришлось тяжело.
Тем удивительнее, что Александр Кадейкин даже в этом аду сумел выбить больше половины успешных единоборств (55,6%). Центрфорвард — точно лучший среди нападающих Уфы в первом матче. Заработал на себе буллит, делал обостряющий пас Кулемину (на нем тоже сфолили), набрал 0+2.
Первая передача стопроцентно войдет в фанатский топ сезона. Перед ассистом на Сергея Шмелева Кадейкин оттолкнул Марата Хуснутдинова и представитель «татарского звена» питерцев комично отъехал от «юлаевца» на метр и замер, будто ожидая удаления, пока забивался гол. Ох уж эти игроки СКА.
Другие важные строчки статистики выделены жирным: общее число бросковых попыток Corsi, среднее число бросков по воротам за минуту в чужой зоне, бросковый вклад защитников и качество начала атак (доля заходов, в которых удалось сделать полезное: бросок, штанга, фол на себе, проброс соперника и др.).
|СЮ
|СКА
|Δ
|Corsi for (CF)
|53
|85
|-32
|CF, %
|38.41%
|61.59%
|-23.19%
|Голы 5 на 5
|1
|1
|0
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|25
|32
|-7
|PDO, %
|100.88%
|99.13%
|1.75%
|Броски мимо створа
|19
|39
|-20
|БВ вообще
|28
|40
|-12
|Доля БВ в общем числе бросков
|59.57%
|50.63%
|8.94%
|БВ за минуту в атаке
|1.88
|2.30
|-0.43
|Блокшоты за минуту в защите
|1.04
|0.67
|0.37
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|2
|-2
|БВ со входа в зону 5 на 5
|2
|2
|0
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|2
|1
|1
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|1
|1
|0
|БВ первой тройки
|9
|9
|0
|БВ защитников
|3
|15
|-12
|Пробросы 5 на 5
|2
|0
|2
|ВВбр после пробросов
|0
|2
|-2
|Вход 5 на 5
|14
|18
|-4
|Брак при входе 5 на 5
|17
|12
|5
|Эффективные попытки входа, %
|45.16%
|60.00%
|-14.84%
|Вброс 5 на 5
|2
|6
|-4
|Брак при вбросе 5 на 5
|7
|4
|3
|Эффективные попытки вброса, %
|22.22%
|60.00%
|-37.78%
|Использование входа 5 на 5, %
|77.50%
|75.00%
|2.50%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|18
|36
|-18
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|46
|67
|-21
|Эффективные смены в атаке, %
|39.13%
|53.73%
|-14.60%
|Вход 5 на 5 с БВ
|7
|11
|-4
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|22.58%
|36.67%
|-14.09%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|0
|0
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|8
|14
|-6
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|12.50%
|13.59%
|-1.09%
У команд было поровну попыток реализации лишнего, так что разница создавалась больше в равенстве. У «юлаевцев» было очень мало позиционного нападения. Сравнительно длинные попытки:
Неочевидный фактор победы Санкт-Петербурга — Дмитрий Николаев. Доселе 22-летний голкипер сыграл в КХЛ только 5 матчей и не играл за главную команду системы с декабря 2021-го. Но он не подвел, пусть и задачи со звездочкой гости задавали нечасто.
Возможно, именно «ноунеймовость» и помешала Александру Хмелевскому переиграть вратаря на буллите. Скорее всего, тренерский штаб изучал Александра Самонова, а тут появился даже не второй вратарь соперника. Хмелевский бросил низом и не слишком сильно.
Более явный момент соорудило звено Артема Пименова. Номер 68 ловко отнял шайбу у самого расхваленного молодого игрока «предсезонки» Дмитрия Бучельникова и на пару с Алексеем Пустозеровым они едва не сравняли счет.
У Уфы тоже есть интересный молодой игрок. После неубедительного выступления Ярослава Цулыгина в межсезонье (включая «Зеленое дерби» против «Ак Барса») седьмым защитником заявили Сергея Варлова и решение пока видится успешным.
Варлов играл без лишних нервов, будто приезжает в «Ледовый» в десятый раз. Защитник мог не только разогнать атаку, но и организовать ее. Впечатлила его с Дроздовым идея на 29-й минуте: на входе Сергей сделал мягкую скидку партнеру, тот бросил, защитник мог добить (на 0:32 в видео).
Наконец, 22-летний игрок обороны провел четыре силовых приема и заблокировал один бросок. Недурно для второй игры в КХЛ. Будет интересно проследить за прогрессом дальше. Когда-то мы не знали фамилий уже привычных Мухамадуллина, Алалыкина, Башкирова и Пустозерова — ждем новых лиц.
Означает ли это, что все пропало, забудьте про Кубок Гагарина, начинайте глорить за «Сибирь»? Конечно, нет, новой команде естественно тупить и нащупывать контакт.
Означают ли потери Хо-Сэнга, выброс шайбы Науменковым и другие ошибки, что они ужасные хоккеисты, всех выгнать, «играть своими, они хоть стараться будут» (цитата классиков)? Конечно, нет, качество игрока проявляется на дистанции и явно не в сентябре.
«Юлаевцы» провели безумный матч, в котором прояснили точки роста (разрывы, потери, пропущенные контратаки, немало удалений) и точки опоры (проявили характер, сравняв счет, Кареев уверен в воротах, Кадейкин надежен как центр, Хмель снова бьется за команду).
Это уже можно считать минимальным успехом. Будет занимательно следить за эволюцией.
Впервые с сезона 14/15 в первом матче сезон вышел не вратарь-легионер. Гол Шмелева — самый поздний из первых шайб «СЮ» в КХЛ. В дебютах набрано 76,67% очков по современной системе.5 лет «юлаевцы» не стартуют дома. Впервые с 18/19 гол сократил отставание, а также пропустили от россиянина.
|сезон
|хозяева
|гости
|первый гол
|время
|счет стал
|вратарь СЮ
|вратарь соперника
|первый пропущенный
|08/09
|СЮ
|Локомотив
|4
|1
|Алексей Медведев
|32:33
|1:1
|Еременко
|Звягин
|Коньков
|09/10
|Рига
|СЮ
|1
|5
|Таратухин
|8:44
|0:1
|Еременко
|Прусек/Масальскис
|Свитт Ли
|10/11
|СЮ
|Трактор
|7
|2
|Антипов
|8:54
|1:0
|Колесник
|Карон/Алистратов
|Дугин
|11/12
|СЮ
|Атлант
|5
|3
|Счастливый
|30:45
|1:3
|Колесник/Эрсберг
|Барулин
|Закриссон
|12/13
|СЮ
|Витязь
|2
|3
|Б
|Кольцов
|19:12
|1:1
|Таркки
|Касутин
|Королюк
|13/14
|Торпедо
|СЮ
|2
|3
|Б
|Ружичка
|11:34
|0:1
|Таркки
|Коваль
|Брент
|14/15
|Барыс
|СЮ
|5
|4
|Пильстрем
|24:15
|3:1
|Коваль/Сохатский
|Лацо
|Доус
|15/16
|Авангард
|СЮ
|4
|2
|Хлыстов
|7:28
|0:1
|Сведберг
|Фурх
|Широков
|16/17
|СЮ
|Северсталь
|3
|2
|Логинов
|6:09
|1:0
|Сведберг
|Коварж
|Ситников
|17/18
|СЮ
|Адмирал
|3
|1
|Коротков
|28:56
|1:1
|Скривенс
|Бобков
|Горшков
|18/19
|Динамо
|СЮ
|2
|3
|ОТ
|Кемппайнен
|54:05
|2:1
|Метсола
|Еременко
|Алексеев
|19/20
|КРС
|СЮ
|4
|3
|Б
|Кугрышев
|24:29
|1:1
|Метсола
|Смит
|Крэкнелл
|20/21
|Торпедо
|СЮ
|2
|3
|Гранлунд
|1:31
|0:1
|Метсола
|Тихомиров
|Миле
|21/22
|Барыс
|СЮ
|1
|5
|Кулемин
|8:49
|0:1
|Метсола
|Бояркин
|Лилья
|22/23
|СКА
|СЮ
|3
|2
|ОТ
|Шмелев
|55:05
|2:1
|Кареев
|Николаев
|Федоров
5 сентября 21:00. «Витязь» — «Салават Юлаев»
7 сентября 21:10. «Динамо» Минск - «Салават Юлаев»
9 сентября 19:00. «Салават Юлаев» — «Трактор»