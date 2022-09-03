В ходе спецоперации на Украине погиб снайпер и разведчик из Башкирии Илдар Файрузов

Вчера, 2 сентября в Мечетлинском районе Башкирии в селе Большая Ока прошло торжественное траурное мероприятие, с погибшим в ходе СВО России на Украине военнослужащим-контрактником Илдаром Файрузовым, который родился в 1995 году. В 2013 году Илдара Файрузова призвали на службу в армии, после которой он и заключил контракт.