В Башкирии простились с 25-летним офицером Артуром Еникеевым, погибшим на Украине

В Башкирии военнослужащий родился и вырос, затем еще в подростковом возрасте, окончив 6 класс школы сделал выбор в пользу военной службы и поступил в Суворовское училище в горое Ульяновск, после окончания которого продолжил учебу уже в Казанском высшем танковом училище, которое три года назад, в 2019 году с отличием окончил, став профессиональным военнослужащим. Подробности гибели Артура Еникеева властями не раскрываются.