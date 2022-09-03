Уфимка показала заботу чиновников о городе на примере «преображения» дыры в асфальте

На фото «до» — дыра в асфальте неизвестного происхождения и глубины, на фото «после» это же отверстие засыпано асфальтовой крошкой перемешанной с листьями, но так, что провалиться в дыру и, к примеру, подвернуть лодыжку, можно легко и непринужденно.