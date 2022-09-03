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Уфимка показала заботу чиновников о городе на примере «преображения» дыры в асфальте

3 сентября 12:28
Фото: vk.com Елена Огнева
Под постом главы Башкирии Радия Хабирова о скале Мамбет жители республики решили показать и другие красоты, так уфимка Елена Огнева показала «ликвидацию» дыры в асфальте.

Историю о преображении отверстия в асфальте по улице Караидельской в Уфе в формате «до и после» показала жительница Уфы Елена Огнева в комментариях под постом на странице Радия Хабирова в соцсети ВКонтакте.

Смотрите, какая красота! Сразу видно, как наши чиновники заботятся о городе, переживают за безопасность граждан… Фото было — стало.Елена Огнева

Фото: vk.com Елена Огнева

На фото «до» — дыра в асфальте неизвестного происхождения и глубины, на фото «после» это же отверстие засыпано асфальтовой крошкой перемешанной с листьями, но так, что провалиться в дыру и, к примеру, подвернуть лодыжку, можно легко и непринужденно.

Фото датируются 20 августа (фото до) и 3 сентября (фото после). На момент публикации восторгов Елены Огневой никто из представителей администрации Кировского района или же ЦУР Башкирии не разделил – комментарии женщины остались без ответа.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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