Налоговую задолженность, долги и штрафы жители Башкирии смогут проверить в чат-боте

Жителям Башкирии станет проще следить за наличием или же отсутствием у них штрафов, а также задолженностей по штрафам и прочим задолженностям. Поможет им в этом новая совместная разработка УФССП по Башкирии и Центра управления республикой.
Теперь ответы на многие вопросы связанные с деятельностью судебных приставов можно получить онлайн. К примеру узнать о долгах, списаниях, взыскании алиментов. Те вопросы которые можно решить только “вживую”, бот тоже поможет решить, он поможет попасть на прием к приставам и даст пояснения как действовать тем. кому не дают покоя коллекторы.
Работает онлайн-помощник приставов в мессенджере Telegram. Чтобы перейти непосредственно в чат-бот и начать работу с ним можно нажать вот сюда.