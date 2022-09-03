На Украине погиб разведчик из Башкирии Олег Маленков, ранее служивший в Чечне

Вчера второго сентября в городе-спутнике Уфы Благовещенске состоялась торжественная траурная церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации России на Украине военнослужащим Олегом Маленков. Родился и вырос мужчина в Благовещенске, школу и профессиональное училище закончил здесь же, в Благовещенске,, а после чего отправился отдать служить в армии. Уже после окончания срочной службы Маленков определился с делом своей жизни – он сделал выбор в пользу службы в армии по контракту и стал профессиональным военным.