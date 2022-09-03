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На Украине погиб разведчик из Башкирии Олег Маленков, ранее служивший в Чечне

3 сентября 10:36
Фото: vk.com/oleggolov
О погибшем военнослужащем и о церемонии прощания с ним в своих соцсетях рассказал глава Благовещенского района Башкирии Олег Голов в соцсетях 2 сентября.

Вчера второго сентября в городе-спутнике Уфы Благовещенске состоялась торжественная траурная церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации России на Украине военнослужащим Олегом Маленков. Родился и вырос мужчина в Благовещенске, школу и профессиональное училище закончил здесь же, в Благовещенске,, а после чего отправился отдать служить в армии. Уже после окончания срочной службы Маленков определился с делом своей жизни – он сделал выбор в пользу службы в армии по контракту и стал профессиональным военным.

За плечами у Олега Маленкова немало достижений, в армии он служил в должностях от командира отделения до заместителя командира взвода войсковой разведки. Известно, что за период службы Маленков также участвовал в операциях на территории Чечни и Таджикистана. За период службы Маленкова неоднократно представляли к государственным наградам, он был удостоен двух Орденов Мужества, а также двух медалей «За Отвагу».

В СВО на Украине участвовать Олег Маленков отправился в апреле нынешнего года в составе добровольческого отряда, поехал туда он в качестве командира группы.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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