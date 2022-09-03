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На Руслана Габбасова из запрещенной организации «Башкорт»* завели дело за экстремизм

3 сентября 08:46
Фото: пресс-служба МВД по Башкирии "фото из сети Интернет"
Вменяют Габбасову, который сейчас находится в Литве, создание экстремистского сообщества, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии 3 сентября.

Против активиста и лидера движения «Башкорт»* запрещенного на территории Российской Федерации, Руслана Габбасова завели еще одно уголовное дело. В данный момент Габбасов, по информации ведомства, находится за границей, а именно в Литве. По данным ведомства находясь в другом государстве Руслан Габбасов занимается пропагандой идей экстремистской организации, за организацию которого он и стал фигурантом очередного уголовного дела.

По материалам Центра по противодействию экстремизму МВД (центра Э)в отношении Руслана Габбасова возбудили уголовное дело по факту организации экстремистского сообщества «Башкорт». Напомнили в МВД и о том, что Габбасов ранее был судим за умышленное убийство, а также о том, что в его отношении межрайонный Кармаскалинский суд расследует дело по статье «Хулиганство», уточняется и то, что хулиганские действия совершались «по национальному признаку».

* «Башкорт» в мае 2020 года был признан Верховным судом Башкирии экстемистской организацией и запрещен на территории России.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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