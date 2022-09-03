На Руслана Габбасова из запрещенной организации «Башкорт»* завели дело за экстремизм

По материалам Центра по противодействию экстремизму МВД (центра Э)в отношении Руслана Габбасова возбудили уголовное дело по факту организации экстремистского сообщества «Башкорт». Напомнили в МВД и о том, что Габбасов ранее был судим за умышленное убийство, а также о том, что в его отношении межрайонный Кармаскалинский суд расследует дело по статье «Хулиганство», уточняется и то, что хулиганские действия совершались «по национальному признаку».