Хабирова пригласили на экскурсию в дом в Черниковке, где почту складывают в бахилы

Женщина сообщает и о том, что у дома”трещины по всему периметру на третьем этаже и нет мест полноценных для купания».Приводит жительница дома и ответы чиновников, которых они не видят годами и никак не успокаиваются от их ответов. Однако если этой историей с чиновничьими отписками и домами в пугающем состоянии никого не удивишь, то кое-что в доме на Герцена действительно достойно внимания.