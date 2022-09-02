Врач из Уфы назвала болезни, которые вызывает обычный стресс

Доктор Нигманова уверена, что стресс в жизни современного человека повседневен, при это он бывает разным, существуют как небольшие стрессы, так и острые, бывают они и хроническими. Но и из-за любых стрессов у человека могут появиться те или иные проблемы со здоровьем и даже серьезные заболевания.