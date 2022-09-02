«В валенках и куртках сидят»: жительница Башкирии ужаснулась условиям в школе в селе

Кроме того, она подчеркивает, что капитальный ремонт в школе не проводился с момента ее открытия в начале 70-х годов и техническое состояние здания МБОУ СОШ им. Ш. Бабича оставляет желать лучшего. Помимо проблем с окнами, по словам женщины, с люстр падали плафоны, к счастью, дети на тот момент находились в столовой и несчастного случая удалось избежать.