В Уфе возбудили дело из-за подорожания стройки школы на 95 млн руб и срыва сроков

Школа в Булгаково, что под Уфой в соответствии с контрактом стоимостью 350 миллионов рублей должна была открыть свои двери для школьников еще в прошлом учебном году. Однако этого не прошло и в нынешнем году. Но в текущем году следком возбудил дело по статье «превышение должностных полномочий» против Управления госэкспертизы Башкирии, следствие полагает, что полномочия органа были превышены — положительное заключение экспертизы было получено несмотря на то, что недочеты присутствовали как в проектной документации, так и в результатах инженерных изысканий.