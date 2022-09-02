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В Уфе возбудили дело из-за подорожания стройки школы на 95 млн руб и срыва сроков

2 сентября 08:29
Фото: 1MI
Строительство школы в селе Булгаково под Уфой должно было завершиться в августе 2021 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии 2 сентября.

Школа в Булгаково, что под Уфой в соответствии с контрактом стоимостью 350 миллионов рублей должна была открыть свои двери для школьников еще в прошлом учебном году. Однако этого не прошло и в нынешнем году. Но в текущем году следком возбудил дело по статье «превышение должностных полномочий» против Управления госэкспертизы Башкирии, следствие полагает, что полномочия органа были превышены — положительное заключение экспертизы было получено несмотря на то, что недочеты присутствовали как в проектной документации, так и в результатах инженерных изысканий.

Получение положительного заключения государственной экспертизы позволило заключить госконтракт на строительство школы в Булгаково стоимостью более 350 млн рублей. Однако и эта впечатляющая сумма не стала окончательной, из-за выявленных нарушений строительство школы основательно подорожало — почти на 100 миллионов рублей, а именно на 95 миллионов.

Примечательно, что в изначальной и одобренной госэкспертизой проектно-сметной документации отсутствовали необходимые работы по устройству кровли фальцовой крыши и утеплению трех блоков здания школы. Позже проводились дополнительные экспертизы, которые и выявили как недочеты так и сумму, в которую они обошлись. Сейчас следствие продолжает выявлять причастных к данному преступлению лиц.

В настоящее время следователями организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к его совершению.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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