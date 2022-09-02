Суд взыскал 115 млн рублей с поставившей Башкирии пиксельные елки «Клирлайт рус»

Как сообщалось ранее, в 2019 года ГКУ РБ «Хозяйственное управление» и ООО «Клирлайт Рус» заключили госконтракт поставку новогодних пиксельных елок для восьми муниципалитетов республики. Однако антимонопольщики установили, что договор заключили в обход конкурсных процедур и по завышенной цене.