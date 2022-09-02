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Стало известно, когда в Башкирии возобновится масочный режим

2 сентября 11:44
Фото: 1MI
О введении масочного режима в регионе сообщила руководитель Роспотребнадзора РБ Анна Казак в ходе пресс-конференции ИА Башинформ

Главный санитарный врач республики сообщила, когда на территории республике может быть вновь возобновлен масочный режим.

Так, по словам руководителя ведомства, в настоящий момент нет предпосылок для обязательного ношения масок. Однако в ведомстве всё же рекомендуют не пренебрегать средствами индивидуальной защиты в местах массового скопления людей. Данная рекомендация относится, прежде всего, к сотрудникам медицинской сферы и сферы услуг.

Анна Казак также отмечает, что режим будет только локальным, добавляя, что у граждан есть понимание того, что маска может защитить от заболевания, чему, по её словам, есть немало примеров.

Напомним, ранее ситуацию с повторным введением масочного режима на территории республики Mkset прокомментировали власти республики. Так, в региональном Роспотребнадзоре сообщили, что сейчас действие ранее введённых антиковдиных мер было приостановлено с учётом эпидемиологической ситуации в республике. Решение же о повторном их введении принимается в ходе заседания оперативного штаба.

Отметим, что ранее в республике на протяжении десяти дней фиксировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, если 18 августа в Башкирии регистрировали порядка 200 случаев заболевания, то к концу месяца эти цифры увеличились вдвое.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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