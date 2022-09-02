Школьникам Янаула дали для учебы кабинет библиотеки вместо класса

Поздравления Радия Хабирова с 1 сентября всех причастных в посте в социальной сети стали площадкой для родительских чаяний относительно обучения в школах Башкирии. Так жительница города Янаул Катерина Гареева-Шимарова обратилась к главе Башкирии Радию Хабирову с просьбой разобраться в ситуации в которой из-за ремонта в школе № 4 оказались ее ученики.