Школьникам Янаула дали для учебы кабинет библиотеки вместо класса

Поздравления Радия Хабирова с 1 сентября всех причастных в посте в социальной сети стали площадкой для родительских чаяний относительно обучения в школах Башкирии. Так жительница города Янаул Катерина Гареева-Шимарова обратилась к главе Башкирии Радию Хабирову с просьбой разобраться в ситуации в которой из-за ремонта в школе № 4 оказались ее ученики.
Мама ученика 3 А класса недовольна тем, что на время ремонта в «родной» 4 школе детей приютила гимназия города Янаул, однако не в класс, а в кабинет библиотеки.
Кабинет не соответствует СаНПиН для начальных классов и парты тоже. Это узкий кабинет 6,7 парт в 2 ряда. В этот кабинет определили 11 класс в первую смену и 3 А класс во вторую.
Катерина Гареева-Шимарова обращалась с просьбой к директору Галинурову З. К. с просьбой предоставить для обучения кабинет, который будет соответствовать нормам СанПиН, но по ее словам руководитель образовательного учреждения ее «полностью игнорирует».
Mkset обратился с редакционными запросами в министерство образования Башкирии, а также в администрацию Янаула.