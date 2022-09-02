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Школьникам Янаула дали для учебы кабинет библиотеки вместо класса

2 сентября 07:49
Фото: vk.com Катерина Гареева-Шимарова
Ученики 3 и 11 классов будут учиться в узком кабинете библиотеки, несоответствующем СанПиН, сообщила мама школьника на странице Радия Хабирова 1 сентября.

Поздравления Радия Хабирова с 1 сентября всех причастных в посте в социальной сети стали площадкой для родительских чаяний относительно обучения в школах Башкирии. Так жительница города Янаул Катерина Гареева-Шимарова обратилась к главе Башкирии Радию Хабирову с просьбой разобраться в ситуации в которой из-за ремонта в школе № 4 оказались ее ученики.

Мама ученика 3 А класса недовольна тем, что на время ремонта в «родной» 4 школе детей приютила гимназия города Янаул, однако не в класс, а в кабинет библиотеки.

Кабинет не соответствует СаНПиН для начальных классов и парты тоже. Это узкий кабинет 6,7 парт в 2 ряда. В этот кабинет определили 11 класс в первую смену и 3 А класс во вторую.

Катерина Гареева-Шимарова обращалась с просьбой к директору Галинурову З. К. с просьбой предоставить для обучения кабинет, который будет соответствовать нормам СанПиН, но по ее словам руководитель образовательного учреждения ее «полностью игнорирует».

Mkset обратился с редакционными запросами в министерство образования Башкирии, а также в администрацию Янаула.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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