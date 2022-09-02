МТС прокачала скорость в «Башкирской Швейцарии»

«Лето закончилось, но впереди нас ждет красивый бархатный сезон, который я советую проводить в одном из самых живописных мест Башкортостана – на берегах Павловского водохранилища. Искусственный интеллект и большие данные о перемещениях абонентов помогают нам рассчитать нагрузку на сеть и заранее усилить сигнал там, где это необходимо, чтобы абоненты могли оставаться на связи даже в самых заповедных уголках. А сформировать насыщенный маршрут на выходные и получить интересную информацию о республике поможет наш виртуальный гид для туристов», — прокомментировал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.