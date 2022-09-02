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МТС прокачала скорость в «Башкирской Швейцарии»

2 сентября 05:38
Фото: mts.ru
МТС улучшила качество связи на территории деревни Новоянсаитово Караидельского района, где располагаются крупные базы отдыха и популярные у жителей республики места для рыбалки.

Накануне бархатного сезона компания обновила телеком-оборудование на берегу Павловского водохранилища. Максимальная скорость передачи данных теперь достигает 100 Мбит/с.

Павловское водохранилище — самый большой искусственный водоем в Башкирии. Туристы приезжают сюда ради красивых пейзажей, рыбалки и прогулок по таежному лесу и скалам. Ежегодно на водоем стекаются тысячи рыбаков и любителей отдыха на природе, которым необходимо оставаться на связи даже за городом.

Фото: МТС

Модернизация базовых станций, реализованная МТС, позволила вдвое «разогнать» мобильный интернет. Теперь местные жители, туристы и рыбаки могут на высокой скорости пользоваться современными цифровыми сервисами, вдвое быстрее загружать видео в соцсети, звонить по видеосвязи, а вечером смотреть кино онлайн и общаться в мессенджерах.

«Лето закончилось, но впереди нас ждет красивый бархатный сезон, который я советую проводить в одном из самых живописных мест Башкортостана – на берегах Павловского водохранилища. Искусственный интеллект и большие данные о перемещениях абонентов помогают нам рассчитать нагрузку на сеть и заранее усилить сигнал там, где это необходимо, чтобы абоненты могли оставаться на связи даже в самых заповедных уголках. А сформировать насыщенный маршрут на выходные и получить интересную информацию о республике поможет наш виртуальный гид для туристов», — прокомментировал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

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#Новости#МТС#Татьяна Майорова,#Экономика
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