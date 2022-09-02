Лучших эковолонтеров Башкирии отметят на федеральном уровне

Конкурс проводит неправительственный фонд имени В. И. Вернадского. Он призван выявить и поддержать лучшие эковолонтерские отряды, привлечь внимание к успешным примерам молодежных инициатив в сфере охраны окружающей среды. Предусмотрено восемь номинаций: «Помогаем заповедникам», «Эковолонтеры — рекам, озерам и морям», «Волонтеры леса», «Эковолонтеры города», «Мусору — нет!», «Эковзгляд», «Экомолодость» и «Экодело. Детство».