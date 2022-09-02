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Лучших эковолонтеров Башкирии отметят на федеральном уровне

2 сентября 13:11
Фото: 1MI
Всероссийский проект «Лучший эковолонтерский отряд» стартовал 1 сентября.

Конкурс проводит неправительственный фонд имени В. И. Вернадского. Он призван выявить и поддержать лучшие эковолонтерские отряды, привлечь внимание к успешным примерам молодежных инициатив в сфере охраны окружающей среды. Предусмотрено восемь номинаций: «Помогаем заповедникам», «Эковолонтеры — рекам, озерам и морям», «Волонтеры леса», «Эковолонтеры города», «Мусору — нет!», «Эковзгляд», «Экомолодость» и «Экодело. Детство».

Принять участие в конкурсе могут эковолонтерские отряды федеральных, региональных и муниципальных органов власти, социальных и образовательных учреждений, общественных и коммерческих организаций.

Заявки можно подать до конца декабря, итоги будут подведены в начале 2023 года. Заполнить онлайн-анкету участники могут на сайте фонда, приложив портфолио.

Поддержка волонтеров предусмотрена национальным проектом «Экология», который предполагает, в частности, развитие общественного экологического движения и привлечение к решению проблем подростков и молодежи.

#Новости#Экология#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
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