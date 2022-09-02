Глава РЭО Буцаев призвал присоединиться к акции по сбору макулатуры «Миллион Родине»

Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на слова Буцаева, гендиректор РЭО считает это крайне важной работой. Но куда более важно, чтобы молодые люди лично занялись раздельным сбором отходов. Иначе, даже при наличии в России тысячи заводов, результата не будет. Акции решили дать такое название в связи с тем, что еще во времена СССР молодые люди занимались сбором вторсырья в ходе аналогичной акции. Тогда на то, чтобы собрать миллион тонн макулатуры, ушло семь лет.