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БСК строит в Стерлитамаке ЖК «Прибрежный» для заводчан

2 сентября 06:05
Фото: Медиахолдинг 1MI
Башкирская содовая компания (БСК) анонсировала начало строительства микрорайона Прибрежный на территории Стерлитамака. Объект возведут в рамках программы «Доступное жилье», стартовавшей в начале минувшего года.

«Мы ценим наших сотрудников, стараемся поддерживать, делать их жизнь лучше и проще. Программа повышения благосостояния трудового коллектива — значимая часть социальной политики предприятия. Она получает большой положительный отклик у заводчан, — заявил Давыдов. — Реализация корпоративной жилищной программы имеет, в свою очередь, серьезные перспективы развития. Ведь сотрудники, обеспеченные компанией постоянным жильем, будут больше заинтересованы в работе на нашем предприятии», сказал глава БСК Эдуард Давыдов.

Основной принцип деятельности руководящего аппарата БСК состоит в том, что главная ценность — это люди. Работникам компании можно рассчитывать на жилье, построенное на средства предприятия, и при этом им будет предоставлена рассрочка оплаты на период до 15 лет. Таким образом, многие из заводчан получат квартиры на льготных условиях.

Проектом первой линии предусмотрены: одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, а также студии — общая площадь от 26,6 до 76 квадратных метров. Помещения планируют сдавать работникам БСК в чистовой отделке, то есть они заедут в свои квартиры сразу, как только завершится строительство ЖК.

Общая площадь кластера составит 290 тысяч квадратов, и в него войдет комплекс многоквартирных домов. Проект предусматривает хорошо развитые социальную и транспортную инфраструктуры.

Заводчане поселятся в экологически чистой зоне, так как рядом с ЖК располагаются лесной массив и река Ольховка. В шаговой доступности — детские сады и школы.

Ориентировочный срок сдачи жилья в эксплуатацию — конец 2024 года. В БСК уточнили, что участвовать в программе могут все сотрудники предприятия, однако в приоритете молодой персонал из возрастной категории до 35 лет, подытожил Давыдов.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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