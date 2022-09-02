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Агент Селюк не видит причины неудачного выступления "Химок" в работе

2 сентября 10:49
Фото: pxhere.com
Дмитрий считает, что Николаю еще нужно дать время на исправление ситуации, поскольку ему досталась команда, которую комплектовал и готовил к сезону совсем другой специалист - Сергей Юран.

Напомним, в "Химках" случилась самая неожиданная отставка в РПЛ. После четырех туров команда проиграла лишь один матч и держалась в верхней части турнирной таблицы, однако Юран был отправлен в отставку. Одной из причин СМИ называют конфликт с инвестором клуба, чей сын играет в составе химчан, сообщает "Советский спорт".

По мнению руководства, Юран предоставлял футболисту недостаточно игровой практики. После назначения Писарева на пост наставника "Химки" проиграли все три встречи под его руководством. Сейчас команда уже свалилась на 11-ю строчку

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