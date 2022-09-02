Агент Селюк не видит причины неудачного выступления "Химок" в работе

Напомним, в "Химках" случилась самая неожиданная отставка в РПЛ. После четырех туров команда проиграла лишь один матч и держалась в верхней части турнирной таблицы, однако Юран был отправлен в отставку. Одной из причин СМИ называют конфликт с инвестором клуба, чей сын играет в составе химчан, сообщает "Советский спорт".