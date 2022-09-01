В Уфе застройщик территории бывшего «А-кафе» добился права продолжать строительство

Как сообщал Mkset, застройщик — СУ-1 — собирается построить на месте снесенного ночного клуба жилой комплекс The Prime. В мэрии считают, что разрешение на строительство было выдано незаконно, ранее об этом же заявляла республиканская прокуратура.
В ноябре 2021 года надзорный орган направил мэрии представление об устранении нарушений земельного и градостроительного законодательства в части территориального зонирования этого земельного участка. Тогда администрация Уфы посчитала, что разрешение застройщик получил законно. Спустя 10 месяцев она установила, что нарушения все-таки имеются.
В настоящее время мэрия добивается в суде приостановления действия разрешения на строительство и запрета работ на участке. Этого же требует республиканский Жилстройнадзор. 29 июля ведомство обратилось в Арбитражный суд с иском к мэрии, в котором указывает, что разрешение на строительство было выдано незаконно. 25 августа Жилстройнадзор также объявил мэрии предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил отозвать разрешение на строительство дома.
Ведомство доводах указывало, что вид разрешенного использования участка, на котором возводится дом, был изменен с нарешением законодательства — без проведения общественных слушаний. Кроме того, по мнению Жилстройнадзора, при выдаче разрешения на строительства на было соблюдена охранная зона Госцирка (является памятником архитектуры). В надзорном ведомстве также отметили, что в сам документ внесли изменения на этапе, когда строительство еще не началось, что недопустимо. Кроме того, было отмечено несоответствие проекта нормативам по количеству парковок.
Однако юрист, представляющий интересы компании-застройщика считает, что разрешение было выдано законно.
«Жилстройнадзор сделал вид, что ему неизвестны следующие факты, а именно: что градостроительный план земельного участка, на основании которого и были получены все разрешения на строительство, был выдан до изменения вида разрешенного использования земельного участка в территориальной зоне „ОД-2“. Ранее вид разрешенного использования этого участка являлся основным, а не условным, а потому не требовал проведения общественных обсуждений», — сообщил он.
Он также отметил, что охранная зона здания Государственного цирка была исключена из состава защитной зоны еще в 2019 году. Кроме того, была проведена историко-культурная экспертиза, а корректировки в выданное разрешение на строительство были внесены, когда работы уже начались. Что касается количества парковок, то оно полностью соответствует нормам градостроительного проектирования и строительным нормам и правилам, добавил он.
В связи с этим «Специализированный Застройщик «Проспект» (возводит ЖК The Prime) обратился в суд к Жилстройнадзору, требуя признать выданные предостережения незаконными. Одновременно он заявил ходатайство об обеспечительных мерах, попросив приостановить действия вышеуказанных предостережений до момента, когда будет рассмотрен основной иск к надзорному ведомству.
Мотивировал он это тем, что в случае исполнения мэрией предостережений будут нарушены права дольщиков, купивших квартиры в будущем ЖК, а также будет утрачен смысл судебного оспаривания предостережений.
Вчера Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство застройщика. Это означает, что возведение жилого комплекса может продолжаться.