Шеф-повар рассказал, что делать с жучками в крупе

Чаще всего подобное происходит в жарких помещениях. Здесь жучки и мошки из запасов зараженной крупы могут переселяться еще и в муку. Впрочем, проблема не всегда заключается в температурном режиме: зачастую личинки насекомых могут попасть в пакет крупы в процессе расфасовки продукта или оказаться там по причине недостаточной термической обработки.