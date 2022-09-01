РЭО: В Крыму и Краснодарском крае запретят использовать пластиковую посуду

«Если в отношении местных жителей можно заниматься пропагандой экологического образа жизни, популяризацией раздельного сбора отходов с точки зрения бережного отношения к местам своего проживания, то с туристами такой подход будет сложнее применять, — заявил Буцаев. — Зачастую люди мусорят там, где больше не появятся, они не ощущают такую сильную ответственность, как у себя дома».