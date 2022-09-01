Пользователи VK Музыки проверят, насколько их вкус совпадает с сотней артистов

«Специально для наших пользователей звёзды собрали более 100 уникальных плейлистов с музыкой, которую они слушают сами. Каждый плейлист — это 1,5 часа погружения в мир артиста. Это возможность пополнить свою музыкальную библиотеку новой музыкой, которая много значит для самих музыкантов. Наши алгоритмы рекомендаций уже помогают находить новую музыку в блоке «Слушайте друг друга» — его мы запустили в апреле. Пользователи могли увидеть процент совпадения своего музыкального вкуса с другими пользователями. С момента запуска аудитория раздела выросла на 20% и продолжает расти, а слушатели добавили к себе почти 100 млн треков из рекомендуемых плейлистов».