Губернатор Сахалинской области: К 2025 году область полностью подключат к газу

Глава Сахалинской области рассказал, как волонтеры помогли ветвям власти в построении партнерской работы, пишет sakh.online. Лимаренко подчеркнул: основную роль в работе с населением отвели волонтерам. Только за 3 месяца, с начала этого лета, тысяча общественников обошли практически 220,5 тысячи человек, отметил он.
В течение полугода местные отделения «Единой России», депутаты, общественники-единороссы общались с населением, чтобы выявить желания и потребности людей. Впоследствии они стали основой народной программы развития Сахалинской области на 5 лет. Со дня своего старта проект «Забота. Защита. Уважение» предполагал концентрацию усилий и ресурсов регионального правительства на решении проблем в отраслях, о важности которых заявляли непосредственно местные жители. В первую очередь речь идет о медицине, социальной защите, газификации и расселении аварийных домов.
По замечанию Лимаренко, в здравоохранительной отрасли впереди еще много работы, однако уже сейчас удалось сократить срок ожидания оказания медицинской помощи как для приема у врача-терапевта, так и у специалистов узкого профиля. Кроме того, восстановили работу санавиации на островах.
Практически 50% услуг в социальной сфере перевели в проактивный режим. Теперь сахалинцы и курильчане могут не писать заявления, и им не нужно собирать множество справок. Всем этим занимаются чиновники в режиме одного окна.
Стоит добавить, что производителям сельхозпродукции выделяют субсидии. Благодаря этому цена на многие местные продукты, поступающие в розницу, ниже, чем могла бы быть. За три года 7,7 млрд рублей выделено на поддержку фермеров.
При этом в отрасли газификации Сахалинская область достигла видимого прогресса. За несколько лет газификация возросла в три раза и превысила 50%. К концу 2025 года в планах значится отработка всех заявок по газификации домов.
С прошлого года вместе с жителями и общественниками «Единой России» правительство региона проводит ремонт дворов. Волонтеры составляют перечень дефектов, а региональные минЖКХ и минстрой проводят ямочный и капитальный ремонт. В текущем году отремонтируют свыше 1200 дворов.
«Такой формат работы мы впервые применили в прошлом году, однако в 2022-м он буквально вышел на новый уровень. К этой работе в сжатые сроки подключились десятки тысяч людей по всей области. Всем им я безмерно благодарен за их труд и вклад в наше общее дело благоустройства Сахалинской области», — подчеркнул Валерий Лимаренко.