Губернатор Сахалинской области: К 2025 году область полностью подключат к газу

«Такой формат работы мы впервые применили в прошлом году, однако в 2022-м он буквально вышел на новый уровень. К этой работе в сжатые сроки подключились десятки тысяч людей по всей области. Всем им я безмерно благодарен за их труд и вклад в наше общее дело благоустройства Сахалинской области», — подчеркнул Валерий Лимаренко.