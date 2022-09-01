«Древняя» история и шестой хозяин: какие учебники начали выдавать в школах Башкирии

«Уфимская школа № 22. История древнего мира оказалась самой древней — 2015 года выпуска. Она целая, но была чем-то залита и высушена. Брать в руки такую книгу ну как-то неприятно по меньшей мере. В чем ее искупали и сколько там поселилось микробов — я просто стараюсь не думать», — рассказал он.
С математикой все оказалось еще сложнее — корешок у нее оторван от страничного блока. Книгу пытались склеить, но, как показывает наш опыт, это вряд ли будет иметь какой-то эффект, все равно она развалится.
«Бесплатные учебники, которые мы заслужили. Такого не было даже в 90-е. Кстати, остальные книги, к счастью, в нормальном состоянии — 2019 года выпуска, почти новые. К русскому, литературе, башкирскому, географии, биологии вопросов нет», — сообщил сотрудник Mkset.
Другие опрошенные нами родители пятиклассников (в том числе из других школ) также сообщили, что выданные книги в «в очень плохом состоянии».
«Сын сказал, что подписывать было негде — он пятый или шестой хозяин учебника», — сообщила одна из мам.
Ветхие учебники, которыми невозможно пользоваться, школа должна списывать. Но критерии, на основании которых можно было бы определить степень изношенности, нигде не прописаны. И тем не менее, школьные библиотекари и учителя в сообщениях, размещенных в интернете, указывают не некий нормативный срок службы учебных пособий — пять лет. После книги стараются заменить на новые.
«Вы имеете право не получать такой учебник. Учебник при получении должен быть читабельным, в адекватной физической форме, без рваных страниц, без оторванных корешков», — прокомментировала Mkset юрист Татьяна Ветлугина.
Она отметила, что при получении учебных пособий необходимо фиксировать порванные страницы и надписи. Эта информация собирается библиотекой, и на ее основании учебник могут признать подлежащим замене.
Пятиклассники, по словам родителей, такие данные не оставляли, их попросили лишь расписаться о получении пособий.