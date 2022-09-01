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«Древняя» история и шестой хозяин: какие учебники начали выдавать в школах Башкирии

1 сентября 08:22
Фото: 1MI
Подклеить такие книги вряд ли получится, считает корреспондент Mkset, ребенок которого получил рваное учебное пособие.

«Уфимская школа № 22. История древнего мира оказалась самой древней — 2015 года выпуска. Она целая, но была чем-то залита и высушена. Брать в руки такую книгу ну как-то неприятно по меньшей мере. В чем ее искупали и сколько там поселилось микробов — я просто стараюсь не думать», — рассказал он.

А еще на ней что-то елиА еще на ней что-то ели
Историю пытались в чем-то утопитьИсторию пытались в чем-то утопить
А еще на ней что-то ели
Фото: Mkset.ru

С математикой все оказалось еще сложнее — корешок у нее оторван от страничного блока. Книгу пытались склеить, но, как показывает наш опыт, это вряд ли будет иметь какой-то эффект, все равно она развалится.

Даже если приклеить блок к корешку, он не будет держатьсяДаже если приклеить блок к корешку, он не будет держаться
Оторванный корешок и "заметки на полях". Такая математика...Оторванный корешок и "заметки на полях". Такая математика...
Даже если приклеить блок к корешку, он не будет держаться
Фото: Mkset.ru

«Бесплатные учебники, которые мы заслужили. Такого не было даже в 90-е. Кстати, остальные книги, к счастью, в нормальном состоянии — 2019 года выпуска, почти новые. К русскому, литературе, башкирскому, географии, биологии вопросов нет», — сообщил сотрудник Mkset.

Другие опрошенные нами родители пятиклассников (в том числе из других школ) также сообщили, что выданные книги в «в очень плохом состоянии».

«Сын сказал, что подписывать было негде — он пятый или шестой хозяин учебника», — сообщила одна из мам.

Ветхие учебники, которыми невозможно пользоваться, школа должна списывать. Но критерии, на основании которых можно было бы определить степень изношенности, нигде не прописаны. И тем не менее, школьные библиотекари и учителя в сообщениях, размещенных в интернете, указывают не некий нормативный срок службы учебных пособий — пять лет. После книги стараются заменить на новые.

«Вы имеете право не получать такой учебник. Учебник при получении должен быть читабельным, в адекватной физической форме, без рваных страниц, без оторванных корешков», — прокомментировала Mkset юрист Татьяна Ветлугина.

Она отметила, что при получении учебных пособий необходимо фиксировать порванные страницы и надписи. Эта информация собирается библиотекой, и на ее основании учебник могут признать подлежащим замене.

Пятиклассники, по словам родителей, такие данные не оставляли, их попросили лишь расписаться о получении пособий.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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